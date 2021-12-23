Zabıtadan etiket denetimi - Son Dakika

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler, iş yerlerinde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyerek uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ayrıca iş yerlerinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü ve hijyen eğitim belgelerini de denetleyen ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerine ara vermeden devam ediyor. - KOCAELİ