Üye Girişi
Zafer Haftası'nın 100. yılı için 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' konulu toplantı - Son Dakika

Zafer Haftası'nın 100. yılı için 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' konulu toplantı

06.02.2022 10:23
Zafer Haftası'nın 100. yılı için 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' konulu toplantı

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Haftası'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' etkinlikler yapılması konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Haftası'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' etkinlikler yapılması konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda büyük zaferin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli Uygulamalar konusunda kentte yapılması planlanan projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Zafer Haftası'nın 100. yılı için 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' konulu toplantı

YORUMLAR
500

Zafer Haftası, Gökmen Çiçek, 30 Ağustos, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zafer Haftası'nın 100. yılı için 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' konulu toplantı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
10:04 Et dolu kamyon kaza sonrası alev topuna döndü! 2 kişi hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 10:29:09. #1.13#
SON DAKİKA: Zafer Haftası'nın 100. yılı için 'Yeni Nesil Teknoloji Etkileşimli' konulu toplantı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement