Zara, Büyükçekmece Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika
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Zara, Büyükçekmece Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Zara, Büyükçekmece Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
31.07.2025 13:11  Güncelleme: 13:14
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İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Zara, sevilen şarkıları ve duygusal anlarıyla müzikseverlere keyifli bir akşam sundu. Volkan Konak anısına 'Al Ömrümü' parçasını da seslendiren şarkıcı, festivalin uluslararası boyutuna dikkat çekti.

İstanbul Büyükçekmece'de 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Türk müziğinin güçlü sesi Zara izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ortasında aniden sahneye fırlayan minin hayranları karşısında şaşkına dönen sevilen şarkıcı, şarkısını miniklerle birlikte söyledi.

26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde, Türk müziğinin güçlü sesi Zara, sevilen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla geceye damgasını vurdu. Konserin ortasında aniden sahneye fırlayan minin hayranları karşısında şaşkına dönen sevilen şarkıcı, şarkısını miniklerle birlikte söyledi.

Yakın zaman önce kaybettiğimiz Karadeniz'in sevilen sesi Volkan Konak ile yaşadığı duygu yüklü anısını da anlatan Zara, Konak'ın kendisinden söylemesini istediği "Al Ömrümü" şarkısını seslendirdi.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde binlerce müzikseveri bir araya getiren Zara, geniş repertuvarı ve güçlü yorumuyla izleyicilere unutamayacakları bir gece yaşattı. Coşkulu kalabalık, Zara'nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Volkan Konak'ın istediği şarkıyı söyledi

Volkan Konak'ın kendisinden istediği "Al Ömrümü" isimli şarkıyı seslendiren Zara, Volkan Konak ile yaşadığı anısını da anlattı. Zara, "Onun televizyon programına katıldığımda bana dedi ki;" Zara bu parçayı senden dinlemeyi çok istiyorum. Lütfen okur musun?" Okudum. Böyle ağladı. Her zaman onun o halini bilirsiniz siz. Televizyonda da ağladı, canlı yayında da ağladı ve dedi ki bana kameranın gerisinde "Senden rica ediyorum. Bundan sonra bütün konserlerinde bu parçayı oku." Ben de çok şaşırdım. Çünkü biz birbirimizden böyle bir şey istemeyiz. "Yanımdayken bunu okur musun" deriz. Sahne repertuvarlarımıza çok fazla müdahale etmeyiz. Onun bu isteği karşısında böyle bir şaşırdım ama vardır bir hikmeti diye düşündüm açıkçası. Sonra bir baktım ki ben yurt dışındaydım. Canım, bir tanem, ağabeyim, sırdaşım, yoldaşım, arkadaşım, sahnedaşım o kadar çok şahane sıfatları var ki benim için, bizi bırakıp gitti. Koskocaman alkışlar Volkan Konak için olsun. Ruhu şad olsun. Bu parça onun için gelsin" ifadesini kullandı.

"Türkiye adına çok büyük gurur ve onur duyduk"

Türk müziğinin güçlü yorumcusu Zara, 26. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin hem yerli hem yabancı sanatseverleri bir araya getiren uluslararası boyutuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Uluslararası olması bizi, çok değerli misafirlerimizle birlikte hem yerli hem yabancı turistlerimizi buluşturması çok güzel. Kültür festivali olması çok güzel. Halkın nefes aldığı böyle bir alan olması çok güzel. Amfi tiyatro çok güzel. Bir sanatçı için şahane kriterler bunlar. Önce İstanbul ve ilçemiz adına, sonra Türkiye adına çok büyük gurur ve onur duyduk. Ne mutlu bu güzel insanları burada bu gece bizim ağırlayacak olmamız da bizim için ayrı bir onur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Kültürpark, binlerce müzikseverlerle doldu taştı

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan Türk halk müziğinin güçlü sesi Zara, Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da binlerce müzikseverle buluştu. Festival coşkusunu doruğa taşıyan Zara, "Dostum Dostum", "Sağım Yalan Solum Yalan", " Acı Gerçekler" gibi sevilen eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Gece sonunda, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili ve Festival Komitesi Başkanı Hakan Çebi ile Festival Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIDAF 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu, Zara'ya katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zara, Büyükçekmece Festivalinde Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika

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