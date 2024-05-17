ZBEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Gültekin Topaloğlu'na "En İyi Doktora Tezi" ödülü - Son Dakika
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ZBEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Gültekin Topaloğlu'na "En İyi Doktora Tezi" ödülü

ZBEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Gültekin Topaloğlu\'na "En İyi Doktora Tezi" ödülü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Gültekin Topaloğlu, Borsa İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde 'En İyi Doktora Tezi' ödülünü aldı. Tez, ZBEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu'nun danışmanlığında hazırlanmıştır. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu başarının ZBEÜ'nün sosyal bilimler alanındaki başarılarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

17.05.2024 06:37
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde Öğr. Gör. Dr. Gültekin Topaloğlu "En İyi Doktora Tezi" ödülünü aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve öğretim görevlisi Dr. Gültekin Topaloğlu ZBEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu'nun danışmanlığında hazırladığı "Borsa İstanbul Şirketleri İçin Bir Kredi Derecelendirme Modeli Geliştirilmesi" başlıklı doktora teziyle İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 18. Tez Ödülü etkinliğinde "En İyi Doktora Tezi" ödülüne layık görülerek düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sosyal bilimler alanında uygulamaya yönelik somut çıktıları olan bir doktora tezinin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından iş ve akademi dünyasına armağan edilmiş olmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sosyal bilimler, mühendislik, fen bilimleri ve diğer bilim alanlarında elde ettiği başarıların bir tesadüf olmadığını belirten Rektör Özölçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde yapılan planlamaların bu başarıların temeli olduğunu belirtti. Sözlerini, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin uluslararası finans çevreleriyle etkileşiminde ve borçlanma maliyetlerinde önemli bir rol oynayan kredi derecelendirme konusu ile ilgili Türkiye'ye özgü bir derecelendirme modelinin bu tez vasıtasıyla üretilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek sürdüren Özölçer, Dr. Gültekin Topaloğlu'nu ve tez danışmanı olan Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu'nu tebrik ederek kıymetli çalışmaları ve çabalarından ötürü kendilerine teşekkürlerini iletti.

Ödülün sahibi Öğr. Gör. Dr. Gültekin Toplaoğlu ise almış olduğu ödülden ötürü mutlu olduğunu ifade ederek "Ödül töreninde Rektörümüzün yanımızda olması, sadece benim için değil, üniversitemiz bünyesindeki tüm akademisyenlerimiz için çok anlamlıdır. Çalıştığımızda, gayret ettiğimizde ve başardığımızda takdir edileceğine ilişkin somut bir gösterge ve motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşriflerinden ötürü çok teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Dr. Topaloğlu, ödül kapsamında verilen maddi desteği ise ZBEÜ Vakfı'na öğrenci bursu olarak kullanılmak üzere bağışladığını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Gültekin Topaloğlu'na 'En İyi Doktora Tezi' ödülü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZBEÜ Öğretim Görevlisi Dr. Gültekin Topaloğlu'na "En İyi Doktora Tezi" ödülü - Son Dakika
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