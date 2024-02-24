ZBEÜ Rektörü, atletizm şampiyonasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi verdi

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda ZBEÜ'yü başarıyla temsil ederek dereceye giren yüksek lisan öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Melike Malkoç Özdemir, Öğrenci Konseyi Başkanı ve BESYO yüksek lisans öğrencisi Doğukan Kilcioğlu'nu makamında kabul etti.
Rektör Özölçer, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre kategorisinde birinci olan Melike Malkoç Özdemir ve erkekler 60 metre engellide üçüncü olan Doğukan Kilcioğlu'na teşekkür belgesi takdim ederek başarılarının devamını diledi. Öğrenciler ise desteklerinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. - ZONGULDAK
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