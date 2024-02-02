ZBEÜ Rektörü Fen Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fen Fakültesinin akademik genel kurul toplantısına katıldı.
Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve akademisyenler katıldı.
Toplantıda Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir, 2023 yılında fakültede gerçekleştirilen ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında genel bir değerlendirme sunumu yaptı.
Toplantıda konuşan Rektör Özölçer, Fen Fakültesinin faaliyetlerinden memnuniyetini dile getirerek, imkanlar dahilinde fakülteye her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Prof. Dr. Demir ise Rektör Özölçer'e teşekkürlerini sundu. Toplantıda Rektör Özölçer, 2023 yılında uluslararası yayın yapan ve emekliye ayrılacak akademisyenlere teşekkür belgesi ile plaket takdim etti. - ZONGULDAK
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