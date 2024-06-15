ZBEÜ Rektörü Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kurban Bayramı dolayısıyla Zonguldak Merkez Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde gerçekleşen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de yer aldı. Rektör Özölçer, huzurevi sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet ederek onların bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Özölçer, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını ifade etti. Özölçer, "Huzurevi sakinlerimizle bir arada olmak, onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizler için büyük bir mutluluk. Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelerek paylaştığımız özel günlerdir. Bu vesileyle, tüm büyüklerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK