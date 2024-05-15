ZBEÜ Rektörü Kan Bağışı Organizasyonuna Katıldı - Son Dakika
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Yerel

ZBEÜ Rektörü Kan Bağışı Organizasyonuna Katıldı

ZBEÜ Rektörü Kan Bağışı Organizasyonuna Katıldı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ ve Zonguldak Türk Kızılay Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı organizasyonuna katıldı. Rektör Özölçer, kan bağışında bulunanlarla sohbet ederek teşekkür etti ve herkesi kan bağışına davet etti.

15.05.2024 16:23
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ ve Zonguldak Türk Kızılay Şubesi iş birliğinde Mühendislik, İlahiyat ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinde düzenlenen kan bağışı organizasyonuna katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ ve Zonguldak Türk Kızılay Şubesi iş birliğinde Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde düzenlenen kan bağışı organizasyonuna katıldı. Kan bağışı organizasyonunda görev alanlarla bir süre sohbet eden Rektör Özölçer, kan bağışında bulunanlarla da bir süre sohbet ederek yapmış oldukları kan bağışından dolayı teşekkür etti.

Kan bağışı konusunda etkinlikler yaparak dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Rektör Özölçer, herkesi kan bağışında bulunmaya davet ederek organizasyona ve kan bağışına katkıda bulunan herkese şükranlarını sunduğunu belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Kan Bağışı Organizasyonuna Katıldı - Son Dakika

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