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ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili EPDAD Akreditasyon Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili EPDAD Akreditasyon Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) akreditasyon çalışmaları kapsamında toplantı düzenledi. ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili EPDAD Akreditasyon Değerlendirme Toplantısına Katıldı
25.12.2023 - 16:26,
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ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ereğli Eğitim Fakültesinde EPDAD Akreditasyon Değerlendirme toplantısına katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinin Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) akreditasyon çalışmaları kapsamında ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bilgilendirme sunumu yaptı.

2023-2024 akademik yılı için İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programları adına yapılan başvuru neticesinde Ereğli Eğitim Fakültesinde EPDAD akreditasyon çalışmalarına başladı. İki gün sürecek olan program, ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Özölçer'in fakülte ve akreditasyon süreci hakkında bilgi vermesi ile başladı. Fakülte hakkında bilgilendirme sunumunun ardından akreditasyon ekibi ders izlemeleri, kütüphane, yemekhanede incelemelerde bulunarak öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirdiler.

Akreditasyon ekibi ikinci günde Rektörlük makam ziyareti, kampüs ve uygulama okullarında incelemelerde bulunduktan sonra, inceleme süreci tamamlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ZBEÜ Rektörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili EPDAD Akreditasyon Değerlendirme Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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