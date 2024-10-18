Zekeriya Efiloğlu, Kayseri Kitap Fuarı'nda Aile Değerlerini Anlattı - Son Dakika
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Zekeriya Efiloğlu, Kayseri Kitap Fuarı'nda Aile Değerlerini Anlattı

Zekeriya Efiloğlu, Kayseri Kitap Fuarı\'nda Aile Değerlerini Anlattı

Ünlü yazar Zekeriya Efiloğlu, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek aile ve iletişim üzerine düşüncelerini paylaştı. Kitap fuarlarının medeniyetin dönüşümündeki önemine vurgu yaptı.

18.10.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Ünlü yazar Zekeriya Efiloğlu, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda bir araya geldiği okurlarına aileyi anlattı. Yazar Zekeriya Efiloğlu, "Kitap fuarlarını bir medeniyetin değişimi, dönüşümü olarak algılamak lazım" dedi.

Ünlü Yazar Zekeriya Efiloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'incisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Efiloğlu kitap fuarında düzenlenen söyleşide vatandaşlara aileyi anlattı. Vatandaşlara ailenin tanımını yapan Efiloğlu, anne ve babaların sağlam ve düzgün bir nesil inşa etmek için yapması gerekenleri anlattı.

"Kayseri'deki kitap fuarlarından hep mutlu ayrıldık"

Kayseri'de düzenlenen 6 kitap fuarına da katıldığını söyleyen Zekeriya Efiloğlu, fuarlarından hepsinden mutlu ayrıldığını söyleyerek, "Biz Kayseri'ye ne zaman gelsek, mutlu ayrıldık. Gerek belediyemiz gerekse bu işi organize edenler güzel bir işe imza atıyorlar. Ben Kayseri'de 6 kitap fuarına katıldım. Her seferinde de mutlu ayrıldık. Kayseri halkının kitaba olan ilgisi diğer illere hatırı sayılır bir noktada. Kitap fuarlarını sadece kitap satılan, birilerinin kitap alıp, gittiği yerler değil, bir medeniyetin değişimi, dönüşümü olarak algılamak lazım. Çünkü burada söyleşiler yapılıyor, insanlar birbirleriyle etkileşim halinde bulunuyor. Burada bir takım şeyler anlatılıyor. Bu şehre yansıyor, aileye yansıyor, topluma yansıyor ve çevreye yansıyor. Yani kitap fuarlarını sadece bu kadar insan geldi, bu kadar insan katıldı olarak değil, oradaki bir medeniyetin değişimine, dönüşümüne ev sahipliği yapan yerler olarak görmek lazım. Bu tür çalışmalarında çok daha fazla yapılarak, tüm Türkiye'mize yayılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ben aile içi iletişim kitapları yazıyorum. Manevi motivasyon kitapları yazıyorum. Batı tarzı kitaplar yazmıyorum. Ben bizim inanç değerlerimizi kitapların içerisine yerleştirmeye çalışıyorum. Çünkü kapitalist sistem 'bencil ol, kendin ol, kul ol, anneni, babanı ötele, kimseye merhamet etme' diyor. Yani merhametsiz bir nesil üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ben merhameti ve şefkati önceleyen manevi motivasyon serim var. Romanlarım var gerçek hayattan çünkü ben fantastik, plastik şeyler yazmıyorum. Ayağı yere sağlam basan şeyler yazıyorum. Aynı zamanda 2 tane de polisiye kitabım var. Bunun haricinde de 5 tane de şiir kitabım var. Çocuklarımıza çok yanlış kitap örnekleri veriyorlar. Özellikle 9 yaştan itibaren çocuklarımıza 3 tane kitap çıkarttım. 3 tanesi de yolda. Ailelerin yazarı olarak çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Efiloğlu söyleşinin ardından, sevenleriyle fotoğraf çekinerek, kitap imzaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zekeriya Efiloğlu, Kayseri Kitap Fuarı'nda Aile Değerlerini Anlattı - Son Dakika

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