Zeycan Gökçe, Denizli Çivril\'de 11 bin 600 metrekare araziyi mezarlık için bağışladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Zeycan Gökçe, babasından miras kalan yaklaşık 11 bin 600 metrekarelik araziyi mahalle mezarlığı yapılması şartıyla bağışladı. Çevre düzenlemesi yapılan mezarlığa ilk defin edilen Gökçe'nin annesi oldu.

Çivril ilçesine bağlı Kavakköy Mahallesi'nde yaşayan Zeycan Gökçe, babasından kalan tarlayı mahalle sakinlerinin mezarlık ihtiyacının karşılanması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesine bağışladı. Mezarlık olarak kullanılmak üzere tahsis edilen arazi, gerekli düzenlemelerin ardından mahalle halkının hizmetine sunuldu. Yaklaşık 11 bin 600 metrekarelik alanın çevresi düzenlenerek defin işlemlerine uygun hale getirildi.

Bağışladığı mezarlığa ilk olarak annesi defnedildi

Mahalledeki mevcut mezarlığın dolması ve sit alanında bulunması nedeniyle yeni bir mezarlığa ihtiyaç duyulması üzerine yapılan bağışın ardından ilginç bir tesadüf yaşandı. Zeydan Gökçe'nin bakımını üstlendiği ve son 8 aydır yatalak olarak yaşamını sürdüren 93 yaşındaki annesi Emine Aktar, hayatını kaybetti. Mahalle halkının kullanması amacıyla bağışlanan mezarlıkta gerçekleştirilen ilk defin, Emine Aktar'ın cenazesi oldu.

Bağışladığı arazide annesini son yolculuğuna uğurlayan Zeycan Gökçe, arazinin 2021 yılında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde mezarlık olarak tahsis edildiğini söyledi. Mahallenin bir ihtiyacını giderebildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Arazimiz 2021 yılında, Osman Zolan'ın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde mezarlık olarak tahsis edildi. Şu anki Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da mezarlığın içerisindeki tüm düzenlemeleri yaptırdı. Alanın çevresi düzenlenerek, mezarlık hizmetine sunuldu ve kullanılmaya başlandı. İlk defin de anneme nasip oldu. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.