ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'ne rektör ve dekanlardan ziyaret - Son Dakika
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ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'ne rektör ve dekanlardan ziyaret

25.04.2022 16:16
ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'ne rektör ve dekanlardan ziyaret

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin iş birliğiyle Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde devam Bilişim Teknolojileri Akademisi'ni ziyaret eden İstanbul Üniversitesi rektör ve dekanları, verilen eğitimleri yerinde görüp, öğrencilerle sohbet etme imkanı buldular.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin iş birliğiyle Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde devam Bilişim Teknolojileri Akademisi'ni ziyaret eden İstanbul Üniversitesi rektör ve dekanları, verilen eğitimleri yerinde görüp, öğrencilerle sohbet etme imkanı buldular.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin desteğiyle Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nde eğitimlerine devam eden Bilişim Teknolojileri Akademisi öğrencilerini ziyaret eden rektör, dekan ve hocalar, öğrencilerle sohbet edip, eğitim müfredatları ile ilgili detaylı bilgiler aldılar. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayim Yorgun, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Övenç'e ziyaretleri boyunca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ev sahipliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Başkanı Arısoy'a, ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'nin hedefine ulaştığını görmekten çok memnun olduklarını, bu eğitimde emeği geçen tüm hocalara ve kendilerine İstanbul Üniversitesi olarak teşekkür ettiklerini belirtti.

ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi

ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi, Zeytinburnu'nda ikamet eden veya okuyan lise hazırlık, 9, 10, 11, veya 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler veriyor. Toplam 9 hafta süren eğitim, 3 temel başlık ve devam eden 20 alt başlıktan oluşuyor. Akademide; Temel Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı ve Yapay Zeka ana başlıkları altında kategori eğitimleri veriliyor. - İSTANBUL

ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'ne rektör ve dekanlardan ziyaret
ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'ne rektör ve dekanlardan ziyaret
ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'ne rektör ve dekanlardan ziyaret

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İstanbul Üniversitesi, Zeytinburnu, Bilişim, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ZEYGEM Bilişim Teknolojileri Akademisi'ne rektör ve dekanlardan ziyaret - Son Dakika


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