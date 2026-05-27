Zeynep Kılıç\'ın Annesinin Acı Dolu Söylemleri

27.05.2026 09:28
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep Kılıç'ın annesi acısını paylaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Kılıç'ın annesi Emine Kılıç, "Bizim çok içimiz acıyor ve bu acı hiç geçmiyor. Her geçen gün de derinleşiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin kabirleri, Kurban Bayramı'nda aileleri ve vatandaşlar rafından ziyaret edildi. Şeyh Adil Mezarlığı'nda gerçekleşen ziyaretlerde mezarlara çiçek bırakılarak, dualar edildi. Kızı Zeynep Kılıç'ın mezarı başında uzun süre dua eden anne Emine Kılıç, yaşadığı acının her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade etti. Kızını çok özlediğini ve bir saniye dahi olsa unutmadığını ifade eden anne Kılıç, "Bu bayram bize gelmedi, bayram gelmiş bizim neyimize. Biz yavrularımızı ve Zeynep'i çok özledik. Dilerim hiçbir aile bir daha böyle bir şey yaşamaz. Bu acıyı yaşatan anne ve baba cezayı fazlasıyla alır ve çıkarılmaz. Bugün kardeşi onun için 'Ablama bayram şekeri alalım' diye teklifte bulundu. Bizim yavrularımıza bu acıyı yaşatanlar yatacak yer bulamasınlar. Bizim çok içimiz acıyor ve bu acı hiç geçmiyor. Her geçen gün de derinleşiyor. Tarifi yok, zor durumdayız. Ama onlar cennette en güzel yerdeler, bunu biliyoruz. İnsan tutuluyor, konuşmaya çalışırken dahi bir saniye bile yok, düşünmediğimiz bir an bile yok onları. Çok canice katledildiler. Zeynep bir melekti. Gül yüzlü bir Zeynep'ti. İlk günden beri diyoruz onlar cennetin en güzel yerindeler. Rabbim bu sınavımızı, bu imtihanımızı kolaylaştırsın inşallah" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

