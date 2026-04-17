Zeynep'ten örnek temizlik davranışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeynep'ten örnek temizlik davranışı

Zeynep\'ten örnek temizlik davranışı
17.04.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıntaş'ta Zeynep Gümüş, okul bahçesindeki çöpleri topladı, herkesin takdirini kazandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstiklal İlkokulu öğrencisi Zeynep Gümüş'ün, okul bahçesinde yere dökülen çöpleri toplayıp çöp kutusuna atarak sergilediği örnek davranış okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Yürekleri ısıtan olay Altıntaş İstiklal İlkokulunda meydana geldi. Sabah erken saatlerde okula gelen 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, okul bahçesinde yere saçılmış halde gördüğü çöpleri eliyle alıp çöp kutusuna atarak okuluna girdi. Okulunun temizlik görevlisi mevcut çöpleri toplamak geldiğinde çöplerin yerde olmadığını fark edince hayli şaşırdı. Okulun güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı.

Örnek davranışından dolayı Zeynep Gümüş'ü tebrik ederek kendisine olumlu davranış belgesi, madalya ve kitap hediye eden Okul Müdürü Yasemin Bayraktar Ilık, "Dün sabah saatlerinde okulumuzda hepimizi gururlandıran bir olay yaşandı. Temizlik görevlimiz bahçedeki çöplerin yere saçıldığını fark edip malzeme almak için içeri geçtiği sırada, okula erken gelen öğrencimiz Zeynep Gümüş durumu görerek hiçbir uyarı beklemeden tüm çöpleri topluyor ve ardından sınıfına gidiyor. Görevlimiz geri döndüğünde bahçenin temiz olduğunu fark ediyor. Biz de yaptığımız araştırmada bu güzel davranışın öğrencimize ait olduğunu öğrendik. Bu duyarlı hareket, çevre bilinci ve sorumluluk duygusunun en güzel örneklerinden biridir. Öğrencimizi tebrik ediyor, bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz" dedi

"Okulumuz bizim evimiz gibi"

"Okulumuz bizim evimiz gibi" diyen, 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gümüş, "Sabah okula erken geldiğimde bahçede çöplerin yere saçıldığını gördüm. Rahatsız oldum ve temiz olması gerektiğini düşündüm. Kimseye söylemeden hepsini topladım, sonra sınıfıma geçtim. Bence okulumuz bizim evimiz gibi, temiz tutmak hepimizin görevi" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Zeynep Gümüş, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeynep'ten örnek temizlik davranışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş Altınlarını bile çalmışlar Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı
Kocaeli’de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı Kocaeli'de öğrencileri taciz ettiği iddia edilen çalışan tutuklandı
Alanya’da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:33
Diziler sil baştan değişiyor
Diziler sil baştan değişiyor
08:27
Hafta sonu hava tersine dönüyor İkisi birden vuracak
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
08:08
Tapuda yeni dönem Artık zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 09:50:34. #7.13#
SON DAKİKA: Zeynep'ten örnek temizlik davranışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.