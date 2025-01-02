Zeytin Ağaçları Krizi: YK Enerji İddia Ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Zeytin Ağaçları Krizi: YK Enerji İddia Ediliyor

Muğla'da YK Enerji, zeytinliklerin söküldüğünü reddederken köylüler, yasaklara rağmen söküm yapıldığını belirtiyor.

02.01.2025 20:02
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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Yeniköy Kemerköy Enerji (YK) Şirketi, Muğla'nın Milas ilçesi Bağdamlar köyünde zeytin ağaçlarının sökümünün yapılmadığını belirtirken; İkizköy Muhtarı Nejla Işık, "Biz gittiğimizde tarla sahibi her şeyi itiraf etti. 'Ben bunları hazırlıyorum, sökücem' dedi. 'Yasağı var biliyorsun' dedim. 'Ama ne yapayım, şirket sök dedi' diyor" açıklamasını yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesi Bağdamlar köyünde bölge sakinleri, YK Enerji'nin satın aldığı yerlerde zeytin ağaçlarının söküm işlemi, satın alamadığı arazilerde ise atık su drenajı yapıldığını ileri sürmüştü. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye giden İkizköy Muhtarı Nejla Işık, zeytinlik sahibi Özlem Ayyıldız ile birlikte şu açıklamayı yapmıştı:

"Burası Milas Bağdamlar köyü. Yan taraftaki arazi Özlem arkadaşımıza ait. Özlem sabah geldiğinde arazide görüyor ki şirket arkada bulunan kirli suları drenaj halinde tarlasına akıtıyor. Zeytinleri içi berbat bir şekilde çamur yığılmış. Arıyor, şikayette bulunuyor, 'tarlamız berbat bir şekilde' diye. Geldik, ilçe tarımı aradık, jandarmayı aradık. Şu an işlem yapıyorlar, tutanak tutturacağız bununla ilgili. Aynı şekilde yan taraftaki araziyi şirket satın almış. İçindeki zeytinleri işçiler bularak kestiriyor. Bu zeytinleri taşımaya hazırlıyorlar."

YK Enerji: Zeytin bahçesindeki imar/tımar çalışmaları bahçenin sahibi tarafından yapılmaktadır

YK Enerji, köylülerin beyanları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniköy'de zeytinliklere bilerek zarar verildiği ve köyde yaşayanlara baskı yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen zeytin bahçesindeki imar/ tımar çalışmaları bizzat bahçenin sahibi tarafından yapılmaktadır. Zeytin bahçesinde yapılan çalışmalar ile ilgili şirketimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise şirketin açıklamasıyla ilgili "Biz erken davrandık, yarım saat geç gitmiş olsaydık biz onları söküm işlemini yaparken yakalamış olacaktık. Bunu eski tarla sahibinin kendisi de biliyor. Biz gittiğimizde kendisi her şeyi itiraf etti, 'Evet ben bunları hazırlıyorum, söktürücem, sökücem' dedi. Yasağı var biliyorsun, yasası var dedim. 'Ama ne yapayım şirket bana sök, götür dedi' diyor. Bunlar çok can sıkıcı durumlar. Biz 6 yıldır uğraşıyoruz bununla. Köylümüz mağdur olmasın diye uğraşıyoruz" dedi.

Benzer durumların daha önce de yaşandığını belirten Işık, bunlarla ilgili ayrıntılı bir açıklama hazırladıklarını ve kısa süre sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

3-sayfa, Ekonomi, Enerji, Zeytin, Tarım, Çevre, Yerel, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytin Ağaçları Krizi: YK Enerji İddia Ediliyor - Son Dakika

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