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Zeytin Üreticilerine Budama Konusunda Uyarı - Son Dakika
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Zeytin Üreticilerine Budama Konusunda Uyarı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine budama konusunda uyarılarda bulunarak, budamanın ağacın ömrünü uzattığını ve mahsul miktarını arttırdığını belirtti.

Zeytin Üreticilerine Budama Konusunda Uyarı
20.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:24
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zeytin üreticilerine budama konusunda uyarılarda bulunarak, "Budama ağacın ömrünü uzatır, mahsulün miktarını arttırır" ifadelerine yer verildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytin sezonunun bitmesi ile birlikte zeytin ağaçlarını budama dönemi de gelirken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri zeytin üreticilerine budama konusunda uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Unutmayın budama ağacın ömrünü uzatır, mahsulün miktarını arttırır. Budama zamanı yaklaşırken zeytinlerde 2 yılda bir yapacağınız budama hem ağacınızın daha genç kalmasını, hem de daha fazla mahsul elde etmenizi sağlar. Budama yaptığımız aletleri her budama yaptığımız ağaç sonrası yüzde 5'lik sodyum hipoklorit eriği veya yüzde 1'lik bordo bulamacı ile dezenfekte edelim. Hasatlık bulaşığının önlemini alalım. Budama sonrası ağaçları bakırlı preparatlarla ilaçlayalım" ifadelerine yer verildi. Öte yandan budama konusunda ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticiler Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne davet edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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