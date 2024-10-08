Zeytinburnu'nda Kış Spor Okulları'na Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Kış Spor Okulları'na Kayıtlar Başladı

Zeytinburnu\'nda Kış Spor Okulları\'na Kayıtlar Başladı

Zeytinburnu Belediyesi, 5-16 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği Kış Spor Okulları'na ön kayıtların başladığını duyurdu. 10 farklı spor branşında ücretsiz eğitimler verilecek.

08.10.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği ve 10 farklı branşta eğitimlerin verildiği 'Kış Spor Okulları'nda 4'üncü dönem kayıtları başladı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin Zeytinburnu'nda yaşayan gençlere yönelik düzenlediği "Kış Spor Okulları"na kayıtlar başladı. 10 farklı spor branşında eğitim vermeye devem eden olan Kış Spor Okulları'ndan, Zeytinburnu'nda ikamet eden 5 -16 yaş arası tüm çocuk ve gençler ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, ön kayıtların 18 Ekim 2024 tarihine kadar www.zeytinburnu.istanbul adresinden çevrimiçi olarak kabul edileceği bildirildi. Daha sonrasında asıl kayıt ve kabullerin Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, Merkezefendi ve Beştelsiz Yüzme Havuzu'na müracaatla gerçekleşeceği öğrenildi.

10 farklı spor branşında eğitimler verilecek

Sadece cumartesi ve pazar günleri ilçedeki farklı okulların spor salonları, yüzme havuzu ve spor tesislerinde verilecek eğitimlerde yüzme, okçuluk, tenis, masa tenisi, voleybol, taekwondo, basketbol, jimnastik, buz pateni ve karate kategorileri yer alıyor. Okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sadece tek bir branşı seçme hakkı var. Eğitimlerin tamamı alanında uzman eğitmen kadrosu tarafından veriliyor. Kış Spor Okulları'na katılan çocuk ve gençlere eğitim sırasında kullanmaları için eşofman takımı Zeytinburnu Belediyesi tarafından hediye ediliyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü hayata geçirdiği "Kış Spor Okulları" projesiyle, gençlerin ve çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimine katkı sağlamasını hedeflerken, onlara sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırıp, kendilerini keşfetmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Kış Spor Okulları'na Kayıtlar Başladı - Son Dakika

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