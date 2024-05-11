Zeytinburnu'nda Motosiklet Kazası Geçiren Oğullarına Fedakarlıkla Bakıyorlar - Son Dakika
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Yerel

Zeytinburnu'nda Motosiklet Kazası Geçiren Oğullarına Fedakarlıkla Bakıyorlar

Zeytinburnu'nda yaşayan fedakar anne ve baba, motosiklet kazası sonucu yatağa bağımlı olan oğullarına yaklaşık 8 yıldır bakıyor. Oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için yoğun çaba gösteren aile, yapılan tedaviler sonucunda duyma ve dokunma özelliklerinin geliştiğini belirtiyor. Doktorlar ise düzenli tedaviyle birlikte oğullarının uyanma şansının olduğunu söylüyor. Aile, tedavi masraflarının karşılanması için yardım bekliyor.

11.05.2024 10:45
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Zeytinburnu'nda yaşayan fedakar anne ve baba motosiklet kazası sonucu yaklaşık 8 yıldır yatağa bağımlı olan oğullarına bakıyor. Oğlunun yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yıllardır yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen Abdurrahman Tek, "Yaklaşık 2 yıldır değişik tedaviler uyguladık. Bu tedaviler sayesinde hem duyma hem de dokunma özelliği gelişti. Doktorlar düzenli tedavi olursa uyanma şansı olduğunu da söylüyorlar" dedi.

Zeytinburnu'nda yaşayan Hakkı Tek (25) yaklaşık 8 yıl önce motosiklet kazası geçirdi. Tek, kaza sonucu oluşan kafa travması nedeniyle yatalak kaldı. Anne Gülistan Tek'in sağlık sorunları nedeniyle baba işini bırakıp oğluna bakmaya başladı. Hakan Tek için evin bir odası adeta hastane odasına çevrildi. Tek çifti, oğullarının sağlığına kavuşması için gecelerini gündüzlerine katarak bakımını sağladı. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca yapılan tedaviler neticesinde Hakkı Tek'in duyma ve dokunma hissi gelişti. Doktorlar ise tedavilerin devam etmesiyle birlikte bilincinin de açılabileceğini söyledi. Oğlunun gözünün önünde eridiğini dile getiren anne Tek, oğlu için 24 saat ayakta olduklarını belirtti. Oğullarına bakmak için dericide çalışırken işi bırakan fedakar baba, çocuklarının tedavisi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

"Doktorlar düzenli tedavi olursa uyanma şansı olduğunu da söylüyorlar"

Eşiyle birlikte 8 yıldır oğluna baktıklarını söyleyen Abdurrahman Tek, "Oğlum 5 Nisan 2017 yılında talihsiz bir motosiklet kazası geçirdi. Beyin travması oldu. Annesiyle birlikte 8 yıldır bakıyoruz. İlk zamanlarda küçük de olsa imkanlarımız vardı. Şuan Hakan'ın tedavi masraflarını karşılamakta zorlanıyoruz. Devlet büyüklerimizden ve iş adamlarından yardımlarını bekliyoruz. Yaklaşık 2 yıldır değişik tedaviler uyguladık. Bu tedaviler sayesinde hem duyma hem de dokunma özelliği gelişti. Doktorlar düzenli tedavi olursa uyanma şansı olduğunu da söylüyorlar. Tedavileri aylık 90 bin TL'yi buluyor" şeklinde konuştu.

"Oğlum beni duyuyor hissediyor ama konuşamıyor"

Oğlunun durumuna üzüldüğünü anlatan anne Gülistan Tek, "Oğlum yaklaşık 8 yıl önce motosiklet kazasında böyle oldu. Babasıyla birlikte bakıyoruz. Babası da ben de çalışamıyoruz. Şuan oğlum 25 yaşında. Gözümün önünde eriyor. Oğlum beni duyuyor hissediyor ama konuşamıyor. Oğlum 8 yıldır ne güneş görüyor. Gece sabaha kadar başında bekliyorum. Gündüz 2-3 saat uyuyup babasıyla bakmaya devam ediyoruz. 24 saat ayaktayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Motosiklet Kazası Geçiren Oğullarına Fedakarlıkla Bakıyorlar - Son Dakika

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