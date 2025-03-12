Zeytinburnu\'nda Sivrisinek Sorununa Erken Müdahale

Yaz döneminde yaşanması muhtemel sivrisinek sorununa her dönem olduğu gibi bu yıl da erken müdahale eden Zeytinburnu Belediyesi, larva ilaçlama işlemlerine başladı. İlçe genelinde yaz aylarına kadar dönem dönem olmak kaydıyla 5 tur larva ilaçlaması yapılacak.

Zeytinburnu Belediyesi'nde yaz gecelerinin kabusu haline gelen sivrisinek sorununa erken çözüm için çalışmalar devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün bu yıl da larva döneminde başlattığı erken müdahale ile ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yaz aylarına kadar en az 5 tur daha ilaçlama yapılacak. Zeytinburnu Belediyesi'nin larvayla mücadele sistemi yaz aylarında gerçekleştirilen uçkunla mücadelenin bel kemiğini oluşturuyor.

Kanal sisleme çalışması ile larva döneminde erken müdahale

Özellikle sivrisinek aktivitesinin yüksek olduğu yaz aylarında gerekse kış şartlarında larva gelişimine müsait olan korunaklı kanalizasyon sistemlerinde doğru ve etkili kontrol yöntemi yalnızca kanal sisleme uygulamaları ile mümkün oluyor. Oluşturulan özel duman ile birlikte kapalı kanalizasyon sitemi içine verilen ilaç sayesinde, kış boyunca uyku halinde olan larvalar kontrol altına alınıyor. - İSTANBUL