Zeytinburnu\'ndaki Balıklı Rum Hastanesi\'nin Restorasyonu Yüzde 80 Tamamlandı

Zeytinburnu'nda çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi'nin içinde yapılan restorasyonun yüzde 80 tamamlanarak yeni görüntüsüne kavuştu. Yanan çatı ve yangında zarar gören dış cephe tamamlanarak, sadece ince işçilik kaldı. Hastanenin Haziran ayında tekrar hizmete açılması hedefleniyor.
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi Binası 4 Ağustos 2022 tarihinde çıkan yangında büyük çapta hasar görmüştü. İçeride kalan 104 kişi çevredeki hastanelere sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda, yangının hemen ardından Anıtlar Kurulundan onay alınarak onarım çalışmaları başlamıştı. Yangından sonra restorasyona alınan tarihi hastanede çatı ve dış cephe çalışmaları tamamlandı. Hastanenin yüzde 80'i tamamlanırken dış ve iç cephesinde gelinen son durum dron ile görüntülendi.
"Evimize ne zaman döneceğiz diye soran hastalarımız var"
Restorasyon sürecinin titizlikle devam ettiğini ifade eden Balıklı Rum Hastanesi İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, "4 Ağustos 2022'de oluşan yangından sonra biz burayı yenilemek için Anıtlar Kurulundan gerekli ön izinleri aldık. İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle restorasyona başladık. Binamızın çatı restorasyonu tamamlanmış, iç ve dış cephemiz tamamlandı. Camlar restorasyon sürecine uygun olarak ahşap malzeme kullanılarak takıldı. Elektrik tesisatını yüzde 90 seviyesinde tamamladık. Onay süreçleri ve yaşadığımız depremden dolayı biraz süreç uzadı. Haziran ayına doğru binamızı açmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 2,5 sene kadar restorasyon sürecimiz sürdü. Burası huzurevi burada kalan hastalarımız bizim cemaat üyeleridir. Burası onların bir yerde evleri oldu artık. Hatta evimize ne zaman döneceğiz diye soran hastalarımız var. 104 hastamızı başka bölümlerde misafir ediyoruz" dedi. - İSTANBUL
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