 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi Hafta Sonu Hareketliliği Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi Hafta Sonu Hareketliliği Yaşıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yoğun ilgi görüyor. Kar yağışının ardından kar kalınlığı 50 santimetreyi geçen kayak merkezinde ziyaretçiler, güneşli havada kızak ve kayak keyfi yapıyor. Ayrıca, çoban ateşi etrafında ısınan ziyaretçiler, eşsiz sis ve güneş manzarası altında bol bol fotoğraf çekiyor. Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan gelen gruplar ve aileler, çocuklarıyla birlikte kartopu oynayarak renkli görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçiler, Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi'nin güzelliklerini ve eğlencesini doyasıya yaşadıklarını belirtiyor.

Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi Hafta Sonu Hareketliliği Yaşıyor
06.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:45
Abone Ol

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışlarının ardından 2 bin 100 metre rakımındaki Zigana Kayak Merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, hafta sonu tatilinde vatandaşların akınına uğradı.

Eşsiz sis manzarası eşliğinde güneşli havada eğlencenin doruk noktasına ulaşan ziyaretçiler hem kızaklarla hem de kayaklarla gönüllerince eğlendi.

Alanda yakılan çoban ateşinin etrafında üşüdükleri zaman ısınan ziyaretçiler sis ve güneş manzarası altında bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan gelen grupların yanında ailelerin de çocuklarıyla geldiği kayak merkezinde özellikle çocukların birbiriyle kar üzerinde kartopu oynayıp boğuşmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Gümüşhane'den Zigana'ya gelen Ayşenur Yılmaz, "Eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için eşim ve çocuğumla geldim. Manzara çok güzel. Bazen güneş bazen sis oluyor. Eğlenceli oluyor zaten. Arada kayıyoruz, arada kar topu oynuyoruz. Memleketim Çanakkale ama 5 yıldır Gümüşhane'deyim. Hemen hemen her yıl kış mevsiminde buraya geliriz. İyi ki buraya atanmışım, güzel bir memleket" dedi.

Trabzon'dan ailesi ve arkadaşlarıyla alana gelen Ahmet Yasir Topuz ise bol bol kartopu oynadıklarını ve çok eğlendiklerini belirtirken, arkadaşı Eymen Şimşek ise "Kardan adam yapmayı ve kartopu oynamayı çok seviyorum, çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Hakkı Yılmaz da "Ailemle buraya gelerek güzel havanın tadını çıkardık. Burası çok güzel bir yer ve sürekli geliyoruz zaten. Trabzon'dan da Gümüşhane'den çok rahat bir şekilde buraya ulaşılabiliyor" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gümüşhane, Türkiye, Trabzon, Hava Durumu, Turizm, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi Hafta Sonu Hareketliliği Yaşıyor - Son Dakika


16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29
Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu 'Skolyoz hastalığı tarih oldu' diyerek mucize ameliyatı anlattı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

Son Dakika
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:53:00. #1.12#
SON DAKİKA: Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi Hafta Sonu Hareketliliği Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement