Ziggurat'tan Kuşaklar Arası Dayanışma

11.03.2026 11:52
Ziggurat Öğrenci Topluluğu, 15. yılını iftarla kutlayarak farklı kuşakları bir araya getirdi.

(İZMİR) - Ziggurat Öğrenci Topluluğu, 15'inci kuruluş yıl dönümünü düzenlediği iftar programıyla kutladı. Sevgi evlerinde yaşayan çocuklar, huzurevi sakinleri ve üniversiteli gençler aynı sofrada buluşarak kuşaklar arası dayanışmanın örneğini ortaya koydu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2011 yılında kurulan Ziggurat Öğrenci Topluluğu, kuruluşunun 15. yılını anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğiyle kutladı. Topluluk, düzenlediği özel iftar programında sevgi evlerinde yaşayan çocukları, huzurevinde yaşayan büyükleri ve üniversitedeki gençleri aynı sofrada buluşturdu.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda katılımcılar yalnızca bir iftar yemeğini paylaşmakla kalmadı; aynı zamanda sohbet ederek, hikayelerini anlatarak ve birlikte vakit geçirerek kuşaklar arası bir bağ kurdu.

Ziggurat gönüllüleri, 15 yıldır gençlerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasını teşvik eden çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu yılki kutlamayı özellikle kuşaklar arası dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Etkinlik boyunca çocukların neşesi ile büyüklerin deneyimleri aynı ortamda buluştu.

Program kapsamında ayrıca Ziggurat Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan "Geleceğe Bırakılan İzler" adlı sosyal sorumluluk projesi de tanıtıldı. Proje, gençlerin toplumsal duyarlılıklarını artırmayı ve toplumun farklı kesimleri arasında kalıcı bağlar kurulmasını amaçlıyor. Proje çerçevesinde gönüllü gençler, çocuklar ve yaşlılarla bir araya gelerek ortak etkinlikler düzenlemeyi ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Ekibin Kurucu Başkanı Onurcan Yazıcı, 15 yıllık süreçte birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ve farklı kurumlarla iş birlikleri yürüttüklerini belirterek, bundan sonraki dönemde de topluma değer katan çalışmalar üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ekibin 15'inci yıl iftar programı, farklı kuşakları aynı sofrada buluşturan anlamlı bir dayanışma örneği olarak katılımcıların hafızasında yer etti.

Kaynak: ANKA

