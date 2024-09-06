Kırtasiyeciler Zincir Marketlerden Şikayetçi - Son Dakika
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Kırtasiyeciler Zincir Marketlerden Şikayetçi

Kırtasiyeciler Zincir Marketlerden Şikayetçi

Eskişehir'de kırtasiyeci esnafı Anıl Aktop, zincir marketlerin kırtasiye malzemesi satmaya başlamasının işlerine olan etkisinden bahsetti. Marketlerin daha fazla ürün alabilmesi ve uygun fiyata satabilmesi küçük esnafı olumsuz etkiliyor.

06.09.2024 10:52
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Eskişehir'de kırtasiyeci esnafı Anıl Aktop, zincir marketlerin kırtasiye malzemesi satmaya başlamasının işlerine olan etkisinden bahsetti.

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlamak üzereyken veliler bütçelerine uygun okul alışverişlerini gerçekleştiriyor. Eskiden veliler okul alışverişi için kırtasiyeye giderken, günümüzde bazı veliler alışverişlerini marketten gerçekleştiriyor. Satış faaliyetlerinin değişmesi, küçük esnafı oldukça etkiliyor.

Esnaf Aktop, zincir marketlerden dolayı bazen toptancılarda ürün bulamadığını belirtirken işlerinin yüzde 50'den fazla etkilendiğini dile getirdi. Aktop, "Marketlere de kırtasiye ürünleri geliyor ve yarı fiyatına satabiliyorlar. Çeşitli market zincirlerinin bu ürünleri satması biz kırtasiyecileri etkiliyor. Aslında yasak olmalıydı, satılmaması lazımdı. İşlerimize ket vuruyor. İşlerimizi yüzde 50'den fazla etkiledi. Market zincirleri bizim aldığımızdan çok daha fazla ürün alabiliyorlar ve uygun fiyata satabiliyorlar. Marketler yüzünden bizlere ürün kalmıyor. Toptancıdan elimiz boş dönebiliyoruz. Bizlere ürünler geç geliyor ve marketler kadar satamıyoruz. Veliler market sizden ucuz diye yakınabiliyor ve marketi tercih etmeye başladılar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

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