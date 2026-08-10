Zincirle Bağlı Çocuk Olayı: Muhtar Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Zincirle Bağlı Çocuk Olayı: Muhtar Açıklama Yaptı

Zincirle Bağlı Çocuk Olayı: Muhtar Açıklama Yaptı
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Muhtar, engelli çocuğun zincirle bağlandığını güvenlik amacıyla yaptıklarını ve tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde zihinsel ve fiziksel engelli çocuğun elleri ve ayakları zincirle bağlı halde bulunmasına ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Muharrem Çatalbaş, olayın basına yansıdığı gibi olmadığını belirterek, ailenin çocuğu koruma amaçlı bağladığını ve yaklaşık 2 yıldır bakımevi için resmi başvurularda bulunduğunu söyledi.

Kocaali ilçesi Çobansayvant Mahallesi Muhtarı Muharrem Çatalbaş, mahallede elleri ve ayakları zincirle bağlı olan 15 yaşındaki zihinsel ve fiziksel engelli A.M.A. ile ilgili konuştu. Çocuğun tedavisi ve bakımevine yerleştirilmesi için uzun süredir uğraştıklarını belirten Çatalbaş, ailenin de engelli olduğunu ve çocuğun güvenlik amacıyla bağlandığını söyledi. Süreçle ilgili 2 yıldır mücadele ettiklerini belirten Çatalbaş, "Mahallemizde engelli bir kardeşimiz mevcut. Uzun zamandan beri tedavisi ile bizzat uğraşmaktayım. Yaklaşık 2 yıldan beri bazı devlet kurumları ve çeşitli sağlık birimlerine yaptığımız başvurulara rağmen bakımevine alınmasına ilişkin taleplerde bulunduk. Kurumlarda yer olmadığından uzun süreden beri alamıyorlar. Bazı devlet kurumlarından bize gelen bilgiler bu şekilde. Hasta 14 yaş altı olduğu için ve kurumlarda yer olmadığı için alamıyorlar" dedi.

"Onlar da ilkel şartlarda onu koruyorlar"

Çocuğun zaman zaman saldırganlaştığını ve durumdan yetkililerin de haberdar olduğunu dile getiren Çatalbaş, "Vatandaşımız kendi evinde, annesi babası da engelli bir aile. Dedesi ve amcasının vesilesi ile bakıyorlar evde. Zaman zaman saldırganlığı oluyor. Haberlerde yerel basında farklı ve değişik haberler çıkmış. Konunun doğrusu; yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben bizzat konunun içindeyim. Vatandaşın saldırganlık yaptığı oluyor. Ailesine, babasına, dedesine saldırganlıkları oluyor. Onlar da ilkel şartlarda onu koruyorlar. Bundan devlet yetkililerinin de haberi var. Kendi korumalarında. Bahçeden ya da evden çıkartmıyorlar. Bağlama konusu bu yüzden. Kendi sağlığına ve çevredeki vatandaşlara zarar vermesin diye koruma amaçlı yapılan bir şey" diye konuştu.

"Hastanın tedavi süreci başladı"

Çocuğun rehabilitasyon merkezine sevk edildiğini aktaran Çatalbaş, "Hastamız şu anda Arifiye ilçesinde rehabilitasyon kurumuna alındı. Ailesi burada. Hastanın tedavi süreci başladı, biz de takibini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zincirle Bağlı Çocuk Olayı: Muhtar Açıklama Yaptı - Son Dakika

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