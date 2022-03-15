Zinnur Büyükgöz: "Bizlere önemli görevler düşüyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Zinnur Büyükgöz: "Bizlere önemli görevler düşüyor"

15.03.2022 11:19
Zinnur Büyükgöz: "Bizlere önemli görevler düşüyor"

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Türkçeyi gözünden sakınarak, koruyan canlı tutan bir milletin evlatları olarak bizlere önemli görevler düşüyor" dedi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Türkçeyi gözünden sakınarak, koruyan canlı tutan bir milletin evlatları olarak bizlere önemli görevler düşüyor" dedi.

Gebze Kültür Merkezi'ne düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü katıldı. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programında öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri salonu dolduran protokolün ve vatandaşların beğenisini topladı. Törende konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu anlamlı günü bizlerle paylaştığınız ve programımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkçeyi gözünden sakınarak, koruyan canlı tutan bir milletin evlatları olarak bizlere önemli görevler düşüyor. Bunların başında dilimizi, Türkçemizi bir dil bayrağı gibi nesilden nesile en saf ve en doğru şekilde aktarmak geliyor. İşte bunu başaran İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi önemli değerlere bugün de sahip çıkmamız gerekiyor. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy; şiir sanatındaki gücü, istiklal mücadelesindeki rolü ve abidevi kişiliğinin yanında, Türkçemize yaptığı hizmetlerle de hatırlanması gereken bir şahsiyettir" dedi.

Programda; ilçe genelinde düzenlenen ve günün anlam, öneminin işlendiği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz: Bizlere önemli görevler düşüyor
Zinnur Büyükgöz: Bizlere önemli görevler düşüyor
Zinnur Büyükgöz: Bizlere önemli görevler düşüyor
Zinnur Büyükgöz: Bizlere önemli görevler düşüyor

YORUMLAR
500
Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı Mehmet Akif Ersoy, Derince'de düzenlenen programla anıldı İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği

Mehmet Akif Ersoy, Zinnur Büyükgöz, İstiklal Marşı, Gebze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zinnur Büyükgöz: 'Bizlere önemli görevler düşüyor' - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: Zinnur Büyükgöz: "Bizlere önemli görevler düşüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement