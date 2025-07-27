Ziraat Odaları Toplantısı Sultanhisar\'da

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu'nun her ay farklı bir ilçede düzenlediği toplantının bu ayki adresi Sultanhisar oldu. Toplantıya Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Aydın genelindeki 16 ziraat odası başkanı katıldı. Toplantıda, ziraat odası başkanlarının gündeme getirdiği tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, üreticilere yönelik bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi adına görüş alışverişinde bulundu. - AYDIN