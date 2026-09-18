Zonguldak Alaplı\'da eski belediye başkanının eşi Melek Atalay (93) toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1984-1986 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve 1986 yılında hayatını kaybeden Ahmet Zeki Atalay'ın eşi Melek Atalay (93), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde geçmiş dönem belediye başkanlarından merhum Ahmet Zeki Atalay'ın eşi, Alaplı eski Belediye Başkanı merhum Sedat Atalay'ın annesi ve eski Belediye Başkanı Seçkin Tekin'in ablası Melek Atalay hayatını kaybetti.

Melek Atalay için Alaplı Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Melek Atalay'ın cenazesi, Büyüktekke (Eleşler) Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Eşi Ahmet Zeki Atalay 1984-1986 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı

Melek Atalay'ın eşi Ahmet Zeki Atalay, Alaplı'nın geçmiş dönem belediye başkanları arasında yer aldı.

Ahmet Zeki Atalay, 1984-1986 yılları arasında Alaplı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Atalay, 1986 yılında hayatını kaybetti.

Melek Atalay'ın vefatıyla birlikte Atalay ailesi, Alaplı'da bir kez daha acı bir kayıpla sevenlerini yasa boğdu.