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Zonguldak Belediyesi Emekliler Konağı'nı hizmete açtı - Son Dakika
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Zonguldak Belediyesi Emekliler Konağı'nı hizmete açtı

Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde Emekliler Konağı açıldı. Emekliler, hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortamda çay ve kahve ikramıyla hizmet alabilecekler.

Zonguldak Belediyesi Emekliler Konağı\'nı hizmete açtı
22.12.2023 - 16:00,
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Zonguldak Belediyesi tarafından 'Emekliler Konağı' hizmete açıldı.

Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde Emekliler Konağı hizmete girdi. Açılış öncesinde konuşma yapan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Bu ilki, inşallah ikincisinde yine sizlerle Lavuar Alanı'nda olacak onu da inşallah beraber açarız. Sayın Valim buradaki hedefimiz, isteğimiz soğuk ve yağışlı Zonguldak günlerinde emeklerimizin, büyüklerimizin hoşça vakit geçirmesi, rahat bir ortamda çaylarını yudumlamaları, sosyal sohbet etmeleri. Sıcak bir ortam oldu" dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri Emekliler Konağı'nı gezdi. Açılan tesiste emekliler çay kahve ikramının yanı sıra hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak. Tesiste çay 2 TL, kahve 10 TL ve tost 30 TL'den satılacak. Konak, pazar günü hariç 08.30 ve 18.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Açılışa; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, Zonguldak Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve davetliler katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Belediyesi Emekliler Konağı'nı hizmete açtı - Son Dakika
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