Zonguldak Defterdarlığı, Çaycuma ve Gökçebey'deki eğlence mekanlarına ceza kesti - Son Dakika
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Zonguldak Defterdarlığı, Çaycuma ve Gökçebey'deki eğlence mekanlarına ceza kesti

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Zonguldak Defterdarlığı, Çaycuma ve Gökçebey\'deki eğlence mekanlarına ceza kesti
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Zonguldak Defterdarlığı denetim ekipleri, Çaycuma ve Gökçebey'deki eğlence mekanlarında mali işlemleri, belge düzenini ve yasa dışı IBAN ile POS kullanımını inceledi. Tespit edilen usulsüzlükler hakkında Vergi Usul Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Zonguldak Defterdarlığı denetim ekipleri, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zonguldak Defterdarlığı Denetim Ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, işletmelerin mali işlemleri ve belge düzeni mercek altına alındı.

Gerçekleştirilen kontroller kapsamında, yasa dışı IBAN ve POS kullanımları, otomasyon ve yazar kasa sistemleri ile belge düzenine ilişkin incelemeler yapıldı. Denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler hakkında Vergi Usul Kanunu kapsamında cezai işlemler uygulandı.

Yetkililer tarafından yürütülen denetimlerle, vergi mevzuatına uygunluğun sağlanması ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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