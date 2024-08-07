Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşük, Yoğun İlgi - Son Dakika
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Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşük, Yoğun İlgi

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşük, Yoğun İlgi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşük olması, vatandaşların ilgisini çekti. Haftalardır düşük olan fiyatlar, alım gücünü arttırdı ve vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara akın etti.

07.08.2024 12:52
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların düşük olması yoğun ilgiye neden oldu.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuk semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Fiyatların haftalardır düşük olması vatandaşın alım gücünü arttırdı. Vatandaşlarda sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygun ve ucuz ürünleri satın aldı. Tezgahlarda, domates 15 lira, limon 40 lira, biber 50 lira, fasulye 50 lira, salatalık 25 lira, patates 15 lira, soğan 15 lira, dolma biber 40 lira, lahana 20 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşük, Yoğun İlgi - Son Dakika

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