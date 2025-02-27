Zonguldak Havalimanı İçin Güvenlik ve Erişebilirlik Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak Havalimanı İçin Güvenlik ve Erişebilirlik Çalışmaları

Zonguldak Havalimanı İçin Güvenlik ve Erişebilirlik Çalışmaları

HALİNKOK toplantısında Zonguldak Havalimanı'nın güvenliği ve yolcu deneyimi üzerine projeler değerlendirildi.

27.02.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Havalimanı Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HALİNKOK) toplantısı, Çaycuma Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Adem Kaya'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları, havalimanı yöneticileri ve sivil havacılık yetkilileri katıldı. Görüşmelerde, Zonguldak Havalimanı'ndaki hava ulaşımını daha güvenli ve etkili hale getirmek amacıyla yürütülen mevcut çalışmalar ele alındı. Ayrıca, havalimanının altyapısını güçlendirmek ve yolcu deneyimini iyileştirmek için planlanan yeni projeler değerlendirildi.

Yetkililer, havalimanının bölge halkı için daha erişilebilir hale getirilmesi ve uçuş güvenliğinin artırılması konusunda ortak çalışmalar yürütme kararı aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Havacılık, zonguldak, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Havalimanı İçin Güvenlik ve Erişebilirlik Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:37 Maydonoz Döner’in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi: Ortaklarını tanımıyor
09:33 Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı
07:46 Tarihi çağrı bugün mü geliyor Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
14:52 Maç sırasında kalp krizi geçiren 21 yaşındaki boksör hayatını kaybetti Maç sırasında kalp krizi geçiren 21 yaşındaki boksör hayatını kaybetti
14:36 Futbolda yeni dönem Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor Futbolda yeni dönem! Taraftarları canından bezdiren kurallar değişiyor
14:21 Festivalde arızalanan robot kalabalığa saldırdı Festivalde arızalanan robot kalabalığa saldırdı
14:15 İlçeyi karıştıran olay 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak İlçeyi karıştıran olay! 5 muhtarın mazbatası iptal edildi, sandıklar yeniden kurulacak
14:12 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi Erhan Ufak’ı görenler tanıyamıyor Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ı görenler tanıyamıyor
14:10 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
14:10 Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda Evlilik sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 10:02:45. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Havalimanı İçin Güvenlik ve Erişebilirlik Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.