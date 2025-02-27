Zonguldak Havalimanı İçin Güvenlik ve Erişebilirlik Çalışmaları

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Zonguldak Havalimanı Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi (HALİNKOK) toplantısı, Çaycuma Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Adem Kaya'nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları, havalimanı yöneticileri ve sivil havacılık yetkilileri katıldı. Görüşmelerde, Zonguldak Havalimanı'ndaki hava ulaşımını daha güvenli ve etkili hale getirmek amacıyla yürütülen mevcut çalışmalar ele alındı. Ayrıca, havalimanının altyapısını güçlendirmek ve yolcu deneyimini iyileştirmek için planlanan yeni projeler değerlendirildi.

Yetkililer, havalimanının bölge halkı için daha erişilebilir hale getirilmesi ve uçuş güvenliğinin artırılması konusunda ortak çalışmalar yürütme kararı aldı. - ZONGULDAK