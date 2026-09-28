Zonguldak İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Vali Hacıbektaşoğlu\'nu ziyaret etti

Zonguldak İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne atanan İbrahim Kaba, yeni görevine başlamasının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Kaba'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Batman'dan Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Kaba, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Kaba, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sinan Ergen'in ardından Zonguldak'ta göreve başladı.
Emniyet müdürleri atama kararıyla Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken, Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba da Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Yeni görevine başlayan Kaba, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Kaba'ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?