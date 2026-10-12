Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Keskin, Gazi Ortaokulu töreninde öğrencilerle buluştu

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Gazi Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan törenin ardından öğrencilerle sohbet eden Keskin, onların görüş ve beklentilerini dinledi. Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü projeler ve okul etkinlikleri hakkında bilgi veren Keskin, öğrencileri bu çalışmalara katılmaya davet etti.

Programın sonunda öğretmenlerle de görüşen Keskin, eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.