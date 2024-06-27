Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Karabük-Yenice yolunda önleme aramaları ve yol kontrol denetimlerine devam ediyor

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Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Karabük-Yenice yolunda önleme aramaları ve yol kontrol denetimleri sürüyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karabük Orman İşletme Müdürlüğünce ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda, orman suçu ve suçla mücadele de etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini arttırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla denetimler sürüyor. Karabük - Yenice yolunda orman depolarından gelen, orman ve köy yollarından ana arterleri bağlanan noktalarda yapılan yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması kontrolü gerçekleştirildi. - KARABÜK