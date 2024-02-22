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Zonguldak'ta 2023 yılında 3 bin 745 çift evlenirken bin 207 çift boşandı.

TÜİK, 2023 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Zonguldak'ta 2023 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 745 olurken boşanan çiftlerin sayısı bin 207 oldu.

2019-2023 yılları arasındaki evlenme istatistikleri TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre 2019 yılında 3 bin 625 çift, 2020 yılında 3 bin 219 çift, 2021 yılında 3 bin 647 çift, 2022 yılında ise 3 bin 626 çift evlendi.

2019-2023 yılları arasında boşanma istatistikleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre 2019 yılında bin 228 çift, 2020 yılında bin 48 çift, 2021 yılında bin 255 çift, 2022 yılında bin 291 çift boşandı. - ZONGULDAK