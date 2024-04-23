Zonguldak'ta 23 Nisan kutlamalarında saha kenarındaki öğrenci ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta 23 Nisan kutlamalarında saha kenarındaki öğrenci ilgi odağı oldu

Zonguldak\'ta 23 Nisan kutlamalarında saha kenarındaki öğrenci ilgi odağı oldu

Zonguldak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında saha kenarında bulunan birinci sınıf öğrencisi Bilge Işıl Örenli, gösterilere eşlik ederek ilgi odağı oldu. Öğrencinin spontane hareketleri izleyenleri etkiledi.

23.04.2024 13:52  Güncelleme: 13:58
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Zonguldak'ta şehir stadında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Birinci sınıf öğrencisi Bilge Işıl Örenli, gösterilere saha kenarından eşlik edince ilgi odağı oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda devam etti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem törene katılan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin bayramını kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Ardından gösteriler gerçekleştirildi.

Gösterilerde yer almadığı halde saha kenarına gelen Zonguldak İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Bilge Işıl Örenli, saha içerisinde yapılan gösterilere eşlik etti. Daha önce çalışmadığı halde gözlemlediği hareketleri anlık olarak yapmayı başardı.

Annesi Gülay Örenli ise kızını tribünden seyretti. Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen Gülay Örenli, "Zamanla inşallah başarısı keşfedilir. Biz yeni geldik. Evde de vatani duyguları kendisine pekiştirmeye çalışıyoruz. Sanırım o duygudan dolayı burada içinden gelenleri yaptı. Vatanını seven bir çocuk. Mutlu çocuk. İçinden geçenleri yapıyor. O da beni mutlu etti" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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