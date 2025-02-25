Zonguldak'ta 3.000 Kapasiteli Modern Hayvan Barınağı İnşaatı Başlıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3.000 Kapasiteli Modern Hayvan Barınağı İnşaatı Başlıyor

Zonguldak\'ta 3.000 Kapasiteli Modern Hayvan Barınağı İnşaatı Başlıyor

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından inşa edilecek 3.000 hayvan kapasiteli barınakta incelemelerde bulundu. Tesis, sokak hayvanlarına modern ve donanımlı bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

25.02.2025 14:55  Güncelleme: 14:57
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından inşa edilmesi planlanan 3.000 hayvan kapasiteli barınakta incelemelerde bulundu. 33 bin metrekarelik alanda kurulması hedeflenen tesisin, sokak hayvanlarına modern ve donanımlı bir yaşam alanı sunması amaçlanıyor.

Vali Hacıbektaşoğlu'na incelemeleri sırasında Kaymakam Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da eşlik etti. Yetkililer, proje süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, barınağın sürdürülebilir bir bakım merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 3.000 Kapasiteli Modern Hayvan Barınağı İnşaatı Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 3.000 Kapasiteli Modern Hayvan Barınağı İnşaatı Başlıyor - Son Dakika
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