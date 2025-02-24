Zonguldak'ta 36. Vergi Haftası Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak'ta 36. Vergi Haftası Törenle Kutlandı

Zonguldak\'ta 36. Vergi Haftası Törenle Kutlandı

Zonguldak'ta 36. Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, Valilik önünde katılımcılar bir araya geldi. Zonguldak Defterdarı Recep Serdar'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından Defterdarlık heyeti, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

24.02.2025 21:49  Güncelleme: 21:51
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Zonguldak'ta Vergi haftası tören ve ziyaretlerle kutlandı.

Zonguldak'ta 36'ıncı Vergi haftası kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde ki törene, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar ve vergi dairesi personelleri katıldı. Ardından Zonguldak Defterdarı Recep Serdar Atatürk anıtına çelenk koydu.

Törenin ardından Zonguldak Defterdarlık heyeti, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 36. Vergi Haftası Törenle Kutlandı - Son Dakika

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