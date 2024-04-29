Zonguldak'ta Ana Sınıfı Öğrencileri Bilimsel Bitki Çizimi Yaptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ana Sınıfı Öğrencileri Bilimsel Bitki Çizimi Yaptı

Zonguldak\'ta Ana Sınıfı Öğrencileri Bilimsel Bitki Çizimi Yaptı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü bir proje kapsamında ana sınıfı öğrencileri, bilimsel bitki çizimi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler, ilgi duydukları bitkileri inceleyip doğru bir şekilde kağıda çizimini yaptıktan sonra boyama işlemi gerçekleştirdi. Bu etkinlikle öğrencilere geleneksel Türk sanatlarından biri olan Bilimsel Bitki Çizimi ve Ressamlığı tanıtıldı.

29.04.2024 11:28
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, "minik eller büyük hayaller" etkinliğinde bilimsel bitki çizimi yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü projeye uygun olarak Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim gören Ana Sınıfı öğrencileri ile geleneksel sanatlar ile kültürel mirasın tanıtılması, öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla; "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" temasıyla "Minik Eller, Büyük Hayaller" adlı etkinlikler kapsamında " Bilimsel Bitki Çizimi ve Ressamlığı" etkinliği gerçekleştirildi.

Sanat ve Tasarım alanı Usta Öğreticisi Çiğdem Sude Karabacak ve anasınıfı öğretmenleri Ayşe Aslan Akbağ ile Melike Çoraman'ın nezaretinde öğrenciler ilgi duydukları bitkileri inceleyip bitkileri doğru, olduğu gibi, görülen şekilde kağıda karakalem çizimini yaptıktan sonra akrilik ve sulu boya kullanılarak boyaması yaptı. Hüsn-i Hat,Ebru,Tezhib, Minyatür,Çini,Kat-ı, Cilt sanatı gibi Geleneksel Türk Sanatları içinde yer alan Bilimsel Bitki Çizimi ve Ressamlığı sanatının ana sınıfı öğrencilerine tanıtılması amacıyla öncelikle Halk Eğitimi Merkezinin bahçesinde yer alan ağaç, çiçek ve bitkilerin gözlenerek incelemesi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Satılmış Erenoğlu Geleneksel Türk Sanatlarının tanıtılması amacıyla Gökçebey'deki okullarda yıl içerisinde değişik etkinliklerin uygulanabilmesi için planlama ve organizasyonların yapılacağını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Ana Sınıfı Öğrencileri Bilimsel Bitki Çizimi Yaptı - Son Dakika

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