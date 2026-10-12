Zonguldak\'ta asayiş ve güvenlik toplantısında kentin güvenlik durumu değerlendirildi

Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısında kentin güvenlik durumu değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'in katıldığı toplantıda kentteki güvenlik durumu ile il genelindeki asayiş konuları görüşüldü.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'in katıldığı toplantıda, kentteki mevcut güvenlik durumu değerlendirildi. Zonguldak Valiliği, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.
Kaynak: İHA
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