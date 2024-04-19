Zonguldak\'ta Çocuk Nüfusu Yüzde 19,6 Oldu

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Zonguldak'ta çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 19,6 olurken, çocuk nüfus 116 bin 18 kişi oldu.

TÜİK, 2023 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini paylaştı. Verilere göre Zonguldak'ta çocuk nüfusu 116 bin 18 kişi oldu. Toplam nüfus payı ise yüzde 19,6 oldu. Zonguldak'ın toplam nüfusu 591 bin 492 oldu. 0-4 yaş grubu 24 bin 71, 5-9 yaş grubu 32 bin 227, 10-14 yaş grubu 36 bin 409, 15-17 yaş grubu 23 bin 311 olarak açıklandı. - ZONGULDAK