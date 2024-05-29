Zonguldak'ta 80 yaşındaki depremzede köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta 80 yaşındaki depremzede köpek saldırısına uğradı

Zonguldak\'ta 80 yaşındaki depremzede köpek saldırısına uğradı

Zonguldak'ta yaşayan 80 yaşındaki depremzede Ali Altuntaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri, benzer olayların artması üzerine yetkililerden yardım talep etti. Altuntaş'ın kızı, sokak köpeklerinin engelli bireyler için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Site sakinleri ise köpeklerin toplatılması ve barınakta beslenmesi için imza topladı. Yetkililerden çözüm bulunması ve site sakinlerinin zarar görmemesi talep edildi.

29.05.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 80 yaşındaki Malatyalı depremzede Ali Altuntaş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir yıl içerisinde 8'inci kez benzer olayı yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

6 Şubat depreminin ardından ailesiyle birlikte Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesine yerleşen Altuntaş, dolaşmak için evinden yaklaşık 250 metre uzakta köpeklerin saldırısına uğradı. Elinden yaralanan Altuntaş'ın imdadına komşuları yetişti. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Altuntaş, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, köpeği sahiplenen kişinden şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri ise bir yıl içerisinde 8 kez farklı kişilerin köpeklerin saldırısına maruz kaldığını belirterek, köpeklerin toplatılması için imza topladı.

Altuntaş'ın kızı Naile Altuntaş yaşadıklarını anlatarak şöyle dedi:

"Depremzede olarak buraya yerleştik. Ben ve annem engelliyiz. Sokak köpekleri burada büyük tehlike oluşturuyor. Biz engelli bireyleriz. Kendimizi burada onlara karşı savunacak gücümüz yok. Burada sadece biz değil, küçük çocuklar da tehlike altında. Bizlerde hayvan severiz ama bu şekilde hem bizler hem de çocuklarımız zor durumda kalıyoruz Toplu konut sitesindeki 260 dairelik hanenin 250'si imza attı. Kopeklerin zararı sadece bizlere değil. Herkes bu durumdan şikayetçi. Benzer olaylar daha önce de yaşandı ama şimdi gündeme getiriyoruz. Birkaç gün önce işe gitmek için evinden çıkan bir komşumuz, saldırıya uğrayarak bileğinden yaralandı. Bu konuda devletimizden yardım talep ediyoruz" dedi.

Öte yandan site sakinleri İzzet Arslan, Muhammet Kara, Yakup Yaylı ve Akif Büyükyonca da mahalle olarak yaşanan durumdan şikayetçi olurken; şu ifadelere yer verdiler:

"Burada dilekçemizi tüm yetkili makamlara ilettik. Köpekler çocuklarımıza saldırdı, saldırmaya da devam ediyor. Amacımız köpekleri uyutmak değil, sadece onları buradan düzgün bir şekilde alıp barınakta beslemek. 1 yılda 7-8 kez sitenin farklı sakinlerinin ısırma vakalarıyla karşılaştık. Hayvan severler önce insanı sevmeli. Burada küçük çocuklarımız korkudan markete gelemiyor. Bazen dükkanlarımızı ve çalışmamızı bırakıp evimize alışverişe gelen çocukları evlerine götürüyoruz. Çocuklar oyun alanlarını rahat kullanamıyor. Yetkililerden talebimiz bir an önce çözüm bulunması ve burada yaşayan site sakinlerinin daha fazla zarar görmemesidir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Ali Altuntaş, Zonguldak, Gökçebey, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta 80 yaşındaki depremzede köpek saldırısına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
10:10 Koltuğu devredip telefonu kapattı Aradığınız Meral Akşener’e şu anda ulaşılamıyor Koltuğu devredip telefonu kapattı! Aradığınız Meral Akşener'e şu anda ulaşılamıyor
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:26:24. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 80 yaşındaki depremzede köpek saldırısına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement