Zonguldak'ta Dönüşüm Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Dönüşüm Zirvesi Yapıldı

Zonguldak\'ta Dönüşüm Zirvesi Yapıldı

ZTSO ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Zonguldak'ın kalkınması ve iş birliği mesajları ön planda.

05.12.2024 13:50
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Zonguldak'ta Dönüşüm Zirvesi düzenlendi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) ev sahipliğinde Zonguldak Dönüşüm Zirvesi programı düzenlendi. Zirvede, ekonomi, istihdam, turizm ve sektörel çeşitlilik gibi pek çok önemli konunun ele alındığını vurgulayan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, değerlendirmede bulunduğu etkinliğin Zonguldak'ın potansiyelini ortaya koyan bir platform olarak değerlendirdi.

Çağlayan, etkinlikte farklı sektörlerden uzmanların fikir ve öngörülerini paylaştığını ifade ederek, bu görüşlerin Zonguldak'ın kalkınmasına ışık tuttuğunu söyledi. Zirvenin organizasyonunda emeği geçen ZTSO Başkanı Metin Demir ve yönetim kuruluna teşekkür eden Çağlayan, "Bu anlamlı zirve, şehrimizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hepimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" dedi.

Zonguldak'ın kalkınması için ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Çağlayan, "Birlikte daha güçlü bir Zonguldak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler, şehrimizin ekonomik ve sosyal yapısına değer katacaktır" diyerek zirvede ele alınan konuların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında Zonguldak'ın dönüşüm ve gelişim süreçlerine dair birçok başlık ele alınırken, katılımcılar şehrin geleceği için iş birliği mesajları verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Dönüşüm Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

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