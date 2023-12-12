Zonguldak\'ta Fevkani Köprüsü yeniden inşa edilecek

Zonguldak'ta yıkım çalışmaları tamamlanan Fevkani Köprüsü alanının yeniden inşasında yapılacak olan ilave kavşak ve bağlantı yollarının trafik akışını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi konusunda toplantı gerçekleştririldi.

Zonguldak'ta yıkım çalışmaları tamamlanan Fevkani Köprüsü alanının yeniden inşasında yapılacak olan ilave kavşak ve bağlantı yollarının il merkezindeki trafik akışını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi ve Acılık deresinin iklim değişikliği kaynaklı aşırı yağışlara karşı kapasitesinin arttırılarak yeni bağlantı yollarına entegre olması çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Toplantı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Ayrıca Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Vali Yardımcıları ve ilgili birimlerin yetkililerinin katıldığı toplantıda; 9 Aralık Cumartesi günü kesintisiz yağış sonucu il merkezinde heyelan meydana gelen ve acil müdahale gerektiren tüm bölgeler tek tek incelenerek Zonguldak Belediyesi, AFAD, Karayolları ve DSİ iş birliğiyle müdahale planı oluşturuldu. - ZONGULDAK