Zonguldak'ta Gazeteci Ferdi Akıllı'nın Vefatının İkinci Yılında Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Gazeteci Ferdi Akıllı'nın Vefatının İkinci Yılında Anma Programı Düzenlendi

Zonguldak\'ta Gazeteci Ferdi Akıllı\'nın Vefatının İkinci Yılında Anma Programı Düzenlendi

Zonguldak'ta 3 yıl önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Ferdi Akıllı, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti ve Karaelmas Gazeteciler Derneği başkanları, anma programında konuşmalar yaparak Ferdi Akıllı'nın önemli bir gazeteci olduğunu vurguladılar.

26.02.2024 14:29
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Zonguldak'ta 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatlarını kaybeden gazeteci Ferdi Akıllı vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Anma programına, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti(ZGC)Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği(KGD)Başkanı Mustafa Emen, gazeteciler ve ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık ve Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı (KGD) Mustafa Emen, yaptıkları konuşmada, "Bugün 3 yıl oldu. Daha dün gibi. Bugün de üçüncü ölüm yıldönümününde anıyoruz. Gerçekten Ferdi Akıllı önemli bir gazeteciydi. Değerli bir gazeteciydi. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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