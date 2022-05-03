Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı - Son Dakika

Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen bayramlaşmada Başkan Derya Akbıyık, gazetecilerle bir araya geldi. Bayramlaşma için cemiyete gelen gazetecilere ikramlarda bulunuldu. Akbıyık, gazetecilerin bayramını kutladı. ZGC'nin pandemiye rağmen geçen yıl da bayramlaşma programı yaptığını hatırlatan Başkan Akbıyık, "Bu sefer daha serbest tabi daha iyi oldu. Geleneksel bayramlaşma törenimizi bütün yapıyoruz, dün protokol bayramlaşması vardı. Pandemiden sonra ilk defa bayramlar yapılıyor. Bu havayı özlemişiz. Herkes birbirine sarılıyor. ZGC olarak geleneksel bayramlaşmamızı yapıyoruz. Tüm STK'ların örnek almasını istiyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK