Zonguldak\'ta Gaziler Günü için kortej yürüyüşü yapıldı

Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kent merkezinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Fener Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde Valilik binasına kadar yürüdü. Programa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Dr. Fırat Birkan, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, muharip gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.