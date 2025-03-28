Zonguldak'ta Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Gıda Denetimleri Artırıldı

Zonguldak\'ta Gıda Denetimleri Artırıldı

Ramazan Bayramı öncesi Zonguldak'ta gıda denetimleri sıklaştırıldı. Tüketici sağlığı ön planda.

28.03.2025 12:41
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Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği, tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerini Ramazan Bayramı öncesinde daha da sıklaştırdı.

İl Müdürü Vekili Erol Ziyadoğlu ve İl Müdür Yardımcısı İsmail Barutcu'nun katılımıyla başlatılan denetimler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim alanlarında yoğunlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülen gıda denetimleri, il bazında hazırlanan aylık denetim programları ile yıllık denetim planları çerçevesinde sürüyor. 2025 yılında da aralıksız süren denetimler, Ramazan Bayramı'na yaklaşırken özellikle tüketici sağlığını koruma ve güvenli gıda arzını sağlama amacını güdüyor.

Bayramda artması beklenen pastacılık ürünleri, tatlılar, unlu mamuller, ekmek, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda maddelerinin üretim ve satışını yapan işletmelerin denetimlerine öncelik verildi. Bu denetimlerde, gıda işletmelerinin hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri ve satış ile muhafaza koşulları kontrol edildi.

Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ise 5996 sayılı Kanun kapsamında gerekli idari işlemler uygulandı. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; Alo Gıda 174 hattı üzerinden vatandaşların karşılaştıkları sorunları bildirmelerini istedi. Ayrıca, bayram öncesi ve sonrası denetimlerin büyük bir hassasiyetle devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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