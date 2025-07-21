Zonguldak\'ta Hafızlık İcazet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl ilk kez geniş kapsamlı olarak düzenlenen hafızlık icazet programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Devrek İlçe Müftülüğü ile Devrek Kız Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği iş birliğinde tertip edilen programda, Devrek Merkez Kız Kur'an Kursu'nda yaklaşık iki yıllık eğitimin ardından hafızlıklarını tamamlayan 14 genç kız icazet sevinci yaşadı.

Devrek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmalarının ardından hafız öğrenciler tarafından ilahiler ve şiirler seslendirildi.

Programda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından belge ve ödülleri takdim edildi. Yapılan duaların ardından minik öğrenciler tarafından sergilenen mehteran gösterisi ise davetlilerden büyük beğeni topladı. Program, katılımcılara yemek ve çeşitli ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK