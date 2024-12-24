Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Evine Giremeyen Çift Camdan Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Evine Giremeyen Çift Camdan Çıkıyor

Zonguldak\'ta Heyelan Nedeniyle Evine Giremeyen Çift Camdan Çıkıyor

Zonguldak'ta yağışlar sonrası oluşan heyelan, Bostancı çiftinin evinin girişini kapatarak, pencereden çıkıp girmelerine neden oldu. Emekli çift, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

24.12.2024 12:15  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta yağışlar sonrası oluşan heyelanın evlerinin girişini kapattığı Bostancı çifti, evlerine pencereden girip çıkıyor. Geçici tahliye sebebiyle bir süre yakınlarının yanında kalan çift, "Herkesin bir düzeni var. Ne kadar kalabiliriz. Evimizi kilitleyemiyoruz. Bir an önce hafriyatın kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Karaelmas Mahallesi Güney Sokak üzerinde Fadime (65) ve Mehmet (68) Bostancı çiftinin ikamet ettiği evin girişi yağışların ardından oluşan heyelan sebebiyle kapatıldı. AFAD ekiplerine haber veren yaşlı çift, geçici boşaltma kararının ardından yakınlarının yanına yerleşti. Aradan geçen 11 günde heyelanın kaldırılması için çalışma yapılmadığını ifade eden yaşlı çift, geçici olarak kaldıkları yakınlarının yanından evlerine dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Heyelandan önce her gün evinin önünde yürüyüş yaptığını belirten Fadime Bostancı, "Sabah uyandık. Baktık ki kapının önü kapanmış. O gün akşama kadar uğraştık. Geçecek kadar yer açmak istedik. Eve girdik. Bir heyelan daha oldu. Gürültüyle baktık ki tamamen kapandı. AFAD'a telefon ettik. O gece geldiler ama bizi apar topar çıkarttılar. Hiçbir şey aldırmadılar. Camı açık bırakıp gittik. Evin kapısını kilitleyemedik. Kapıyı kullanamıyoruz. Yağmur yağınca insanın üzeri başı kirleniyor. Camdan çıkması benim için zor oluyor. Şeker hastasıyım. Kapının önünde her gün 15 dakika yürüyüş yapıyordum. Her gün benim yürümem lazım. Kalbim var, tansiyonum var. Ambulans gelse eve girmek mümkün değil. 11 gün geçti. Belediyeye gittik. Dilekçe de verdik. Kimse gelmedi. Biz nerede duracağız. Oğlum işe gidip geliyor. Kızım var. Gel dur diyor ama kardeşi oradan işe gidip gelemiyor. Eşi var, çocukları okula gidiyor. Yıkanacak kıyafet oluyor. Herkesin bir ihtiyacı oluyor. Taşınıp da gidemezsin. Evi bırakıp da camı açık bırakıp da nasıl gideceksin" diye konuştu.

Emekli maden işçisi Mehmet Bostancı ise çalıştığı dönemde göçükte kalması sebebiyle iki ayağının kırıldığını hatırlatarak, "İnip çıkmakta zorlanıyor. Evin önü göçtü. Kapımız kapandı. Mutfaktan girip çıkıyoruz. Odun kesmede kullanılan tahtadan yapılmış eşek tabir edilen basamakla eve girip çıkıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Evi de bırakıp gidemiyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Evine Giremeyen Çift Camdan Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:58:24. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Evine Giremeyen Çift Camdan Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.